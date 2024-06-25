Рост объема банковских вкладов россиян оценили

ЦБ: объем банковских вкладов россиян вырос в мае на 1,3 триллиона рублей

Объем вкладов россиян вырос в мае текущего года на 1,3 триллиона рублей, следует из опубликованной Центробанком статистики банковского сектора в РФ.

Согласно оценке регулятора, показатель увеличился в прошлом месяце на 2,6 процента в сравнении с апрельской прибавкой в 2,1 процента. Указанную тенденцию аналитики объяснили привлекательными ставками по вкладам.

Как уточнили в ЦБ, российские банки получили в мае 255 миллиардов рублей прибыли, что сразу на 50 миллиардов или 16 процентов меньше, чем в предыдущем месяце. В целом в первые четыре месяца 2024 года прибыль кредитных организаций страны превышала 1,2 триллиона рублей, а по итогам пяти достигла почти полутора триллионов.

В материалах отмечается, что майское снижение ее уровня произошло в том числе из-за роста операционных расходов, а также убытков от операций с ценными бумагами, связанных в основном с отрицательной переоценкой.

Ранее причиной продолжающегося роста ставок по вкладам, достигающих местами уже 20 процентов годовых, назвали то, что банки в РФ больше не ожидают снижения ставок ЦБ в этом году.