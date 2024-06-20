Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 20 июня 2024Экономика

В России назвали причину повышения ставок по вкладам

Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам в ожидании ужесточения ДКП

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Причиной продолжающегося роста ставок по вкладам, в некоторых российских банках достигающих уже 20 процентов годовых, является то, что кредитные организации больше не ожидают снижения ставок ЦБ в этом году, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

По его словам, с этим, в частности, связана готовность повышать ставки по долгосрочным депозитам, которые в последнее время уступали условиям по трех- и шестимесячным вкладам. Другой причиной наблюдающейся тенденции эксперт назвал ожидание нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). «Несмотря на то что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — напомнил он.

Зварич считает, что если риски ужесточения ДКП будут расти, банки РФ могут продолжить улучшать условия по вкладам и накопительным счетам.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко выросла в начале июня, достигнув уровня 15,69 процента годовых. Показатель увеличился более чем на полпроцента по сравнению с зафиксированными в третьей декаде мая 15,16 процента.

В Банке России тем временем указывают, что на фоне произошедшего в мае ускорения годовой инфляции до 8,3 процента с апрельских 7,84 процента поддерживать жесткие денежно-кредитные условия ради дальнейшего снижения роста цен придется в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось ранее. Регулятор отмечает, что темпы роста цен в России вернулись к уровням 2023 года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

      Южная Корея назвала военное сотрудничество России и КНДР нарушением резолюций ООН

      Головин оценил переход Сафонова в ПСЖ

      России и Турции предложили решение проблемы с платежами

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше