Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в рублях резко выросла

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 15,69 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко выросла в начале июня, достигнув уровня 15,69 процента годовых. Об этом сообщил Банк России.

В первой декаде месяца показатель увеличился более чем на полпроцента по сравнению с зафиксированными в третьей декаде мая 15,16 процента. Еще в конце апреля средняя максимальная ставка составляла по данным ЦБ РФ 14,92 процента.

При ее определении по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Ранее аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич рассказал, что российские банки ждут дальнейшего роста ключевой ставки, либо ее сохранения на текущих уровнях, поэтому ставки по некоторым вкладам растут. Неделю назад Центробанк сохранил основной инструмент денежно-кредитной политики на уровне 16 процентов, но, судя по риторике руководства регулятора, в июле речь с большой долей вероятности может пойти о повышении его значений.