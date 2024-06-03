Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:32, 3 июня 2024Экономика

Причину повышения ставок по вкладам объяснили

Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам, ожидая роста ключевой ставки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Аналитик Банки.Ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что банки ждут дальнейшего роста ключевой ставки, либо ее сохранения на текущих уровнях, поэтому спешат повысить ставки по некоторым вкладам.

По словам специалиста, пока регулятор не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки — если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки.

В случае повышения ключевой, выгодные предложения по вкладам станут массовыми, отметил аналитик. Однако это затронет лишь депозиты сроком до полугода.

Ранее стало известно, что на заседании 7 июня Центробанк России может поднять ключевую ставку до 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией. Для чего Варшаве этот барьер?

      Экс-советник Кучмы заявил о решении Запада превратить украинцев в пушечное мясо

      Додик пообещал не позволить ввести санкции против РФ в Боснии и Герцеговине

      Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

      Трамп назвал отличную от оценок Байдена главную угрозу человечеству

      Зеленский прилетел в столицу Филиппин

      На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

      Причину повышения ставок по вкладам объяснили

      80-летнего миллиардера-затворника обвинили в изнасилованиях детей

      Польша заблокировала на границе идущие в Россию грузы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше