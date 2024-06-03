Причину повышения ставок по вкладам объяснили

Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам, ожидая роста ключевой ставки

Аналитик Банки.Ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что банки ждут дальнейшего роста ключевой ставки, либо ее сохранения на текущих уровнях, поэтому спешат повысить ставки по некоторым вкладам.

По словам специалиста, пока регулятор не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки — если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки.

В случае повышения ключевой, выгодные предложения по вкладам станут массовыми, отметил аналитик. Однако это затронет лишь депозиты сроком до полугода.

Ранее стало известно, что на заседании 7 июня Центробанк России может поднять ключевую ставку до 17 процентов.