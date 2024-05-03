ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки по вкладам в рублях

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам приблизилась к 15 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов, приблизилась к отметке в 15 процентов, сообщил Банк России.

В третьей декаде апреля показатель увеличился до 14,92 процента годовых, а до этого, в феврале-апреле текущего года, он находился в диапазоне от 14,78 до 14,85 процента. В частности, в первых двух декадах месяца средняя максимальная ставка равнялась 14,83 процента.

При ее определении по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала повышать популярность долгосрочных вкладов, чтобы граждане активнее выбирали их. Согласившись с предложениями об освобождении таких вложений от налогов, она предупредила, что важно следить за отсутствием перекосов в мотивационных мерах для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.