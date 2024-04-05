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16:01, 5 апреля 2024Экономика

В России выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,83 процента

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В третьей декаде марта 2024 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла до 14,83 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Для сравнения, во второй декаде месяца показатель находился на уровне в 14,7 процента. Таким образом, ближе к концу марта средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла на 0,13 процентного пункта (п.п.).

В то же время достигнутый в третьей декаде марта результат немного не дотянул до значения, зафиксированного в первой декаде месяца. Тогда показатель находился на уровне в 14,84 процента, уточняется в пресс-релизе регулятора.

В феврале средняя максимальная ставка по рублевым вкладам держалась в диапазоне от 14,78 до 14,85 процента. Таким образом, в третьей декаде марта показатель вернулся к февральским значениям, свидетельствуют данные ЦБ.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о росте доходности вкладов в юанях в крупных российских банках. К середине марта максимальная ставка по таким финансовым продуктам достигла уровня в пять процентов годовых. При этом большую доходность по вкладам в юанях кредитные организации предлагают в основном премиальным клиентам.

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      Анатолий Акулов
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