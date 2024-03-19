В России выросла доходность вкладов в юанях

«Ъ»: максимальная ставка по вкладам в юанях в России достигла 5 % годовых

Максимальная ставка по вкладам в юанях в крупных российских банках достигла 5 процентов годовых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на участников рынка.

При этом большую доходность по вкладам в юанях финансовые организации предлагают в основном премиальным клиентам. Так, в Альфа-банке подобным клиентам доступна ставка по таким продуктам в размере 5,1 процента годовых, а в ВТБ — в 5,05 процента.

Согласно данным аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру», подобный уровень ставок по юаневым депозитам является самым высоким в общей линейке банков. На этом фоне в ВТБ отметили, что нынешний объем подобных вкладов (свыше 13 миллиардов в китайской валюте) практически полностью сформирован состоятельными клиентами банка.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рекомендовал россиянам хранить часть денежных сбережений в юанях, дирхамах и гонконгских долларах. В 2024 году, по его мнению, вышеуказанные валюты станут лучшими инструментами для подобных целей. Как уточнил эксперт, одним из плюсов китайской валюты служит ее относительно стабильный курс к доллару и евро.