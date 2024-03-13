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15:03, 13 марта 2024Экономика

Россиянам перечислили лучшие валюты для хранения сбережений

Аналитик Васильев: в 2024 году хранить сбережения лучше всего в юанях и дирхамах
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В 2024 году наиболее надежными иностранными валютами для инвестирования и хранения денежных сбережений станут китайские юани, дирхамы ОАЭ и гонконгские доллары. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, его слова приводит «Российская газета».

Как уточнил эксперт, рубль вряд ли подойдет для этих целей из-за высокой волатильности курса российской валюты. Доллары и евро за последние несколько лет утратили свою привлекательность для граждан РФ. На этом фоне валюты дружественных стран выступают альтернативой ведущим мировым расчетным единицам для инвестирования и хранения части денежных сбережений, пояснил Васильев.

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При этом у юаня в России есть свои преимущества на фоне большой популярности китайской валюты у граждан РФ, добавил эксперт. Еще одним плюсом в пользу валюты КНР является его относительно стабильный курс к доллару и евро. Вышеуказанные обстоятельства привели к тому, что «обороты торговли юанем на Московской бирже уже превышают обороты по доллару и евро», резюмировал Васильев.

Ранее о надежности юаня для инвестирования и хранения денежных сбережений заявлял и главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. Как уточнял он, за последнее время риски хранения накоплений в долларах и евро значительно выросли из-за перехода этих валют в статус расчетных единиц недружественных стран. На этом фоне эксперт рекомендовал россиянам обращать большее внимание на юань в качестве альтернативной валюты.

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      Анатолий Акулов
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