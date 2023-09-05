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10:33, 5 сентября 2023Экономика

Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Финансовый эксперт Зварич назвал юань лучшей валютой для хранения сбережений
СюжетКурс доллара:

Фото: Jason Lee / Reuters

В иностранные валюты стоит переводить не все сбережения, а только их часть. Такой совет россиянам дали эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич также напомнил, что ставки по банковским депозитам в валюте обычно ниже, чем по рублевым вкладам. Однако на фоне ослабления рубля доход от валютных вкладов можно получить не только за счет процентов, но и от роста стоимости самих валют, отметил эксперт. Для защиты от курсовых колебаний он посоветовал накапливать валюту постепенно, чтобы избежать ситуации с покупкой большого объема на пике ослабления рубля.

Зварич рассказал, что раньше самыми «ходовыми» валютами для сбережений у россиян были доллар и евро, а также номинированные в них финансовые инструменты. Однако после перехода их в 2022 году в разряд валют недружественных стран риски хранения таких накоплений увеличились. Аналитик назвал основной валютой, которую стоит сейчас рассматривать в качестве альтернативы, юань.

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По словам Зварича, китайская валюта не имеет тех инфраструктурных рисков, которые свойственны доллару и евро. К тому же, количество инструментов, в которые можно вложить юани, постоянно растет — к банковским вкладам добавились облигации, отметил он. Аналитик подчеркнул и тот факт, что ставки по вкладам в юанях превышают аналогичные по западным валютам.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, в свою очередь, уверен, что на данный момент хранить деньги в России стоит в рублях из-за инфраструктурных рисков, которые несут в себе иностранные валюты. Хранение наличной валюты поможет от них защититься, но в таком случае часть накопленных денег «сгорает» из-за инфляции, добавил он.

Среди валют, доступных россиянам на Мосбирже или на счетах отечественных банков, наибольший рост с начала года показали евро (плюс 37 процентов), армянский драм (плюс 36 процентов), индийская рупия (плюс 34 процента) и казахстанский тенге (плюс 33 процента). При этом доллар и юань выросли на 32 и 26 процентов соответственно, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он назвал доллар и евро «базовым решением» для инвестора, желающего защитить накопления от ослабления рубля. В случае опасения валютных ограничений и санкций стоит рассмотреть в качестве альтернативы доллары Гонконга или дирхамы Арабских Эмиратов, которые жестко привязаны к доллару США, порекомендовал аналитик.

По данным Банка России, в условиях ослабления курса рубля розничные инвесторы на российском валютном рынке во втором квартале 2023 года в четыре раза сократили закупки иностранной валюты. С 256 миллиардов рублей в первые три месяца года показатель снизился до 62 миллиардов. ЦБ напомнил, что снижение ликвидности доллара США и евро и рост ликвидности юаня произошли на фоне западных санкций, из-за которых ряд крупных частников не могут проводить операции на Мосбирже в валютах недружественных стран.

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