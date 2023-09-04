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17:51, 4 сентября 2023Экономика

Россияне стали покупать в разы меньше валюты

Россияне в апреле-июне 2023 года сократили покупки валюты более чем в 4 раза
СюжетКурс доллара:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В условиях ослабления курса рубля розничные инвесторы на российском валютном рынке во втором квартале 2023 года в четыре раза сократили закупки иностранной валюты. С 256 миллиардов рублей в первые три месяца года показатель снизился до 62 миллиардов, говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном Банком России.

В ЦБ напомнили, что ряд крупных участников рынка не могут проводить операции на Московской бирже в валютах недружественных стран из-за санкций, что привело к снижению ликвидности доллара США и евро и росту ликвидности юаня.

Также регулятор отметил, что несмотря на превышение покупок иностранной валюты над продажами, остатки валюты на брокерских и банковских счетах физлиц продолжили уменьшаться, поскольку покупаемая валюта «преимущественно переводилась на зарубежные счета (в том числе для оплаты товаров и услуг)».

Ранее стало известно, что большинство (32 процента) опрошенных Фондом «Общественное мнение» россиян назвали юань лучшей валютой для сбережений. В конце августа Банк России поменял местами курсы юаня и доллара на главной странице своего сайта, поставив китайское платежное средство на первую позицию.

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    Дмитрий Воронин
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