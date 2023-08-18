Названа самая популярная среди россиян валюта для сбережений

ФОМ: 32 процента россиян выбрали бы юань в качестве валюты для сбережений

Большинство россиян считают наиболее выгодным хранение денежных сбережений в рублях (61 процент), предпочтение зарубежным валютам отдали лишь 15 процентов граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Фонда «Общественное мнение».

Исследование проводилось среди полутора тысяч респондентов старше 18 лет в 104 городах и сельских населенных пунктах в 53 субъектах России. Граждан также спросили, как бы они поступили, если бы могли перевести накопления только в иностранную валюту. Наибольшая доля респондентов — 32 процента — отдали предпочтение юаню.

Китайская валюта опередила евро (26 процентов) и доллар (23 процента). Юань стал самой популярной валютой среди всех возрастных категорий, кроме молодежи. Россияне до 30 лет чаще называли евро и доллары (34 и 36 процентов соответственно) в качестве инструментов для сбережений. Юань у них набрал только 32 процента голосов.

В пятерку самых популярных валют для сбережений с большим отставанием от лидеров вошли британский фунт стерлингов (3 процента) и турецкая лира (2 процента). Среди других вариантов были названы арабский дирхам, швейцарский франк, японская иена (все набрали по 2 процента голосов), а также израильский шекель и иранский риал (по 1 проценту).

Ранее сообщалось, что китайские государственные банки на этой неделе стали активно продавать доллары за юани на спотовых валютных рынках ради спасения курса национальной валюты от падения. С начала августа юань потерял около 2,4 процента по отношению к доллару, а с начала года — 6 процентов.