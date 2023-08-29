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14:03, 29 августа 2023Экономика

Банк России поставил курс юаня выше доллара

Банк России поменял местами курсы юаня и доллара на сайте

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Курс китайского юаня оказался на первом месте в перечне курсов валют на главной странице сайта Банка России. Ранее эту позицию занимал американский доллар, однако Центробанк поменял валюты местами. Первым на изменения обратило внимание издание Frank Media.

Причину перестановок регулятор пока не комментировал, хотя представители российских властей еще в 2022 году начали называть доллар, а также евро «токсичными валютами». В частности, замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял об отсутствии необходимости копить активы в валютах недружественных стран.

При этом, хотя Центробанк и добавил к доллару и евро на своем сайте китайский юань, американская валюта оставалась там на верхней позиции.

В марте 2023 года стало известно, что юань вытеснил евро в рейтинге валют для хранения наличных сбережений россиян, причем китайская валюта превзошла европейскую более чем вдвое (17,4 против 8,4 процента). В августе аналитики отметили двукратный рост депозитов в юанях с начала года, связанный с тем, что инфляция в них существенно ниже, чем в западных странах и России, а экономическая и внешнеторговая значимость Китая обеспечивает надежность валюты.

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    Дмитрий Воронин
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