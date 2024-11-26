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18:13, 26 ноября 2024Экономика

Средний размер банковского вклада пенсионера подсчитали

«Финуслуги»: средний депозит российского пенсионера превышает полмиллиона рублей
Кирилл Луцюк
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России средний размер вклада среднестатистического гражданина на 1 октября 2024 года составил 370 тысяч рублей. Об этом сообщило «Агентство по страхованию вкладов». Его данные процитировала «Российская газета».

При этом, по данным маркетплейса «Финуслуги», в конце 10 месяца средний размер одного депозита клиентов пенсионного возраста там дошел до 507,2 тысячи рублей. Для Москвы это значение составило 625,3 тысячи рублей. Если же считать средний размер сбережений с учетом суммы на всех вкладах, то на этой платформе он достиг почти двух миллионов рублей. В общем количестве вкладчиков доля представителей старшего поколения оценивается в 15 процентов.

Ранее появился прогноз, что к концу 2024 года средний максимум по депозитам может вырасти до 25-30 процентов. По некоторым оценкам, рынок сбережений физических лиц имеет шансы достигнуть 56,3 триллиона рублей.

Эксперты советуют россиянам успеть открыть вклад в третьей декаде декабря — с 20 по 30 числа. Есть мнение, что в этот период ключевая ставка доберется до рекордных 23 процентов.

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