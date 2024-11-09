РИА Новости: средний максимум по депозитам способен достичь 30 процентов

Финансовые аналитики предрекли дальнейший рост ставок по депозитам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по некоторым данным, средний максимум по депозитам способен достичь 25-30 процентов к Новому году.

«Мы считаем, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, в пользу чего свидетельствуют сигналы Центробанка (ЦБ) на последнем заседании», — заявили в пресс-службе ВТБ.

В то же время россияне стали делать больше накоплений. По оценке ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27 процентов. «Это абсолютный максимум. Для сравнения: в 2023-м портфель розничных пассивов прибавил 23 процента. Рынок сбережений по-прежнему опережает рынок кредитования», — указали в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года средний срок выдаваемой ипотеки в России составил 25 лет и три месяца, или 303 месяца.