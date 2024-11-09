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10:29, 9 ноября 2024Экономика

Финансовые аналитики предрекли дальнейший рост ставок по депозитам

РИА Новости: средний максимум по депозитам способен достичь 30 процентов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Финансовые аналитики предрекли дальнейший рост ставок по депозитам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по некоторым данным, средний максимум по депозитам способен достичь 25-30 процентов к Новому году.

«Мы считаем, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, в пользу чего свидетельствуют сигналы Центробанка (ЦБ) на последнем заседании», — заявили в пресс-службе ВТБ.

В то же время россияне стали делать больше накоплений. По оценке ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27 процентов. «Это абсолютный максимум. Для сравнения: в 2023-м портфель розничных пассивов прибавил 23 процента. Рынок сбережений по-прежнему опережает рынок кредитования», — указали в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года средний срок выдаваемой ипотеки в России составил 25 лет и три месяца, или 303 месяца.

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