Средний срок ипотеки в России превысил 25 лет

ЦБ: средний срок ипотеки в России составил 25 лет и три месяца

В сентябре 2024 года средний срок выдаваемой ипотеки в России составил 25 лет и три месяца, или 303 месяца. Об этом со ссылкой на данные Банка России (ЦБ) сообщили «Известия».

По информации регулятора, по сравнению с началом 2023 года соответствующий срок вырос на полтора года, а относительно сентября того же года он увеличился лишь на четыре месяца. При этом в ЦБ отметили, что удлинение ссуд на покупку жилья наблюдалось как в отношении льготных, так и рыночных программ банков. В первом случае срок ипотеки увеличился еще сильнее, чем в среднем по всем жилищным кредитам — до 26 лет и двух месяцев (314 месяцев) по итогам сентября 2024-го, что является максимумом с момента начала действия государственной поддержки, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В аналогичный период прошлого года данный показатель был практически на полтора года меньше — 24 года и семь месяцев (295 месяцев).

Среди регионов России самый продолжительные средние сроки выдаваемой льготной ипотеки зафиксированы в Калмыкии и Краснодарском крае: 29 лет и 28,5 года, или 349 и 344 месяца соответственно, заявили в ОКБ. Жителям же столичного региона ипотеку с господдержкой оформляли на более длинные, чем в среднем по стране, сроки — на 27 лет и семь месяцев, или 331 месяц.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отметили, что рост сроков по ипотеке объясняется тем, что банки таким образом пытаются компенсировать рост ставок и цен на жилье. Другая причина связана с последовательным ужесточением требований Банка России к выдаче ипотеки. «Кредиторы, стараясь уложиться в установленные ограничения, в ипотеке, к примеру, увеличивали сроки займа», — поделился информацией директор по риск-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

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