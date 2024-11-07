Россиянам посоветовали не брать ипотеку

Экономист Спивак рекомендовал россиянам копить на покупку квартиры

Россиянам в настоящее время следует повременить с ипотекой — вместо этого лучше копить на жилье. Таким мнением в разговоре с «Пруфы.рф» поделился экономист Всеволод Спивак.

Эксперт призвал не брать ипотеку под 25 процентов, а положить вместо этого деньги на депозит. «Смотрите, у вас есть миллион рублей, положите на депозит, в следующем году будет 1,2 миллиона. И копите, копите, копите, пока ставка депозита опережает темпы роста цен на жилье, а сейчас она опережает», — посоветовал он. Ипотеку же под 20-25 процентов он назвал «черт знает чем».

Приобретать более дешевое жилье за городом он также посчитал невыгодным. При покупке такого жилья многие не учитывают расходы на транспорт и другие траты, связанные с отдаленным от города расположением.

Ранее стало известно, что 82 процента россиян предпочли бы покупку квартиры ее аренде. Причиной такого стремления стали рост арендных ставок и попытка сократить долю затрат на съем жилья.

