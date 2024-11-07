Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 7 ноября 2024Экономика

Россияне сделали выбор между покупкой и арендой квартиры

Level Group: более 82 % россиян предпочли бы покупку аренде квартиры
Мария Черкасова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство опрошенных россиян (82 процента) аренде квартиры предпочли бы покупку недвижимости. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании Level Group.

Причиной такого стремления стали рост арендных ставок и попытка сократить долю затрат на съем жилья. По данным опроса, 36 процентов россиян тратят на аренду квартиры от 20 до 30 процентов семейного дохода, у 17 процентов опрошенных аренда занимает менее 10 процентов бюджета. У 12 процентов респондентов на аренду уходит 30-40 процентов семейного дохода, для восьми процентов опрошенных эта доля превышает половину бюджета семьи.

Из тех, кто планирует покупку жилья, половина планируют оформить ипотеку. Откладывать деньги на первоначальный взнос при этом начал только каждый четвертый. За наличные купить квартиру планируют 19 процентов опрошенных, 12 процентов ждут снижения ставок по ипотеке.

У 46 процентов респондентов семейный доход составляет от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Доход в пределах 100-150 тысяч рублей имеют 23 процента опрошенных, от 50 до 100 тысяч рублей — 13 процентов. Только у девяти процентов совокупный семейный доход оказался больше 300 тысяч рублей в месяц.

В опросе приняли участие 1223 россиянина, состоящих в браке.

Ранее эксперты предсказали снижение цен на аренду квартир во второй половине ноября 2024 года. Ожидается, что рынок аренды охладится, потому что россияне будут экономить и положат деньги на пополняемый вклад вместо того, чтобы активно снимать жилье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Вероятность скачка биткоина до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США оценили

      Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

      Приговор политику Гозману признали законным

      В российском городе у дома снесло крышу и забор

      Во Франции назвали последствия победы Трампа для Европы

      17-летнего игрока «Барселоны» признали самым дорогим молодым футболистом мира

      В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в связи с победой Трампа на выборах

      Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии отправили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше