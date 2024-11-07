Россияне сделали выбор между покупкой и арендой квартиры

Level Group: более 82 % россиян предпочли бы покупку аренде квартиры

Большинство опрошенных россиян (82 процента) аренде квартиры предпочли бы покупку недвижимости. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании Level Group.

Причиной такого стремления стали рост арендных ставок и попытка сократить долю затрат на съем жилья. По данным опроса, 36 процентов россиян тратят на аренду квартиры от 20 до 30 процентов семейного дохода, у 17 процентов опрошенных аренда занимает менее 10 процентов бюджета. У 12 процентов респондентов на аренду уходит 30-40 процентов семейного дохода, для восьми процентов опрошенных эта доля превышает половину бюджета семьи.

Из тех, кто планирует покупку жилья, половина планируют оформить ипотеку. Откладывать деньги на первоначальный взнос при этом начал только каждый четвертый. За наличные купить квартиру планируют 19 процентов опрошенных, 12 процентов ждут снижения ставок по ипотеке.

У 46 процентов респондентов семейный доход составляет от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Доход в пределах 100-150 тысяч рублей имеют 23 процента опрошенных, от 50 до 100 тысяч рублей — 13 процентов. Только у девяти процентов совокупный семейный доход оказался больше 300 тысяч рублей в месяц.

В опросе приняли участие 1223 россиянина, состоящих в браке.

Ранее эксперты предсказали снижение цен на аренду квартир во второй половине ноября 2024 года. Ожидается, что рынок аренды охладится, потому что россияне будут экономить и положат деньги на пополняемый вклад вместо того, чтобы активно снимать жилье.