Предсказано будущее цен на аренду квартир в России

Эксперт Кричевский: во второй половине ноября аренда жилья может подешеветь

Во второй половине ноября 2024 года аренда жилья в России может подешеветь. Будущее цен на жилье предсказали опрошенные Life.ru специалисты.

Высокий сезон в этом году длился дольше обычного, поэтому нужно просто подождать, отметил эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. «Во-вторых, приличное предложение было просто смыто спросом, поэтому сейчас в работе остались либо совсем свежие объекты, либо те юниты, где цена капитально не соответствует адекватности», — добавил специалист.

Эксперты убеждены, что сейчас россияне будут экономить и положат деньги на пополняемый вклад вместо того, чтобы активно разъезжаться и снимать жилье. На этом фоне рынок аренды должен охладиться.

Однако владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что ситуация до конца осени не изменится — цены на съемные квартиры останутся на прежнем уровне. По прогнозам эксперта, корректироваться в сторону снижения они могут начать с конца декабря.

Ранее эксперт по направлению аренды в АН «Этажи» Владислав Анисимов отметил на рынке аренды жилья в России небольшой спад. По словам специалиста, снижение цен продолжится и зимой.