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07:15, 3 ноября 2024Экономика

Предсказано будущее цен на аренду жилья в России

Эксперт по недвижимости Анисимов предрек небольшой спад цен на аренду жилья
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сейчас на рынке аренды жилья наблюдается небольшой спад стоимости, который продолжится зимой, считает эксперт по направлению аренды в АН «Этажи» Владислав Анисимов. О будущем цен он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, снижение цен на аренду жилья можно заметить с середины октября 2024 года. Это обусловлено тем, что спрос на аренду ежегодно падает после сентября из-за конца сезонности аренды квартир.

«Спрос упал примерно на 20-40 процентов в сравнении с августом и сентябрем, исходя из более низкого спроса от арендаторов, собственники вынуждены немного опускать цены, чтобы сдать квартиру быстрее. Колоссального падения цен пока нет, наблюдается спад около 5-7 процентов от значений июня-августа 2024 года. Цены снизятся еще около 2-5 процентов с наступлением зимы, но это будет несущественный спад», — уточнил Анисимов.

В ближайшем будущем ожидать падания цены не стоит, так как ключевая ставка Центробанка все еще вынуждает покупателей откладывать покупку жилья и арендовать его, уверен собеседник «Ленты.ру». Он также отметил, что спрос на хорошие квартиры все еще больше, чем предложение.

Существенное снижение цен можно ожидать при ключевой ставке хотя бы 12-14 процентов, а этого, по прогнозам, в ближайший год ожидать не предстоит

Владислав Анисимовэксперт по недвижимости

Ранее эксперт по недвижимости, основатель проекта для поиска жилья БезПосредников.ру Роман Капранчиков перечислил способы выгодно снять квартиру. В числе прочего он рекомендовал отказаться от помощи риелторов ради экономии и расширить радиус поиска жилья.

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