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10:38, 7 ноября 2024Экономика

Россияне отвернулись от ипотеки на один вид жилья

Спрос на ипотеку на строящееся жилье в России упал на 67 процентов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За последние три месяца спрос на ипотеку при покупке строящегося жилья в России значительно упал. О том, что заемщики практически отвернулись от этого вида объектов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании KEY CAPITAL.

По итогам сентября интерес к ипотеке уменьшился на 53 процента относительно июня. Число ипотек, взятых на покупку строящегося жилья под договоры долевого участия (ДДУ), сократилось на 67 процентов. Заметнее всего покупательский интерес просел в Тыве (минус 84 процентов), Рязанской (минус 78 процентов) и Пензенской областях (минус 77 процентов).

В меньшей степени снизился спрос на ипотеку при покупке готового жилья — в сентябре таких сделок было завершено на 40 процентов меньше, чем в июне. Сильнее всего снижение сделок затронуло Курскую область (минус 53 процента), Севастополь, а также Тюменскую, Московскую и Астраханскую области (минус 52 процента).

Ранее стало известно, что новостройки в Москве стали менее доступны для покупателей. За год средняя цена первичных квартир выросла на 21,5 процента.

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