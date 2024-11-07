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18:03, 7 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

Покупка квартиры с непогашенной ипотекой окажется выгодной из-за низкой ставки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Покупка квартиры с непогашенной ипотекой может быть выгодна из-за относительно низкой ставки, по которой ранее был взят кредит. Преимущество сделок назвал портал «Финансы Mail».

Ставки по рыночной ипотеке в 2024 году превысили отметку в 25 процентов, а в отдельных банках могут достигать 43 процентов годовых.

При этом в перекупленной квартире ставка по жилищному кредиту может сохраниться на уровне 8-11 процентов, что достаточно привлекательно в текущих реалиях. Однако эксперты уточнили, что такая схема будет работать только с жильем, которое находится в собственности или в залоге.

Ранее россиянам посоветовали не брать ипотеку со ставкой 25 процентов, а положить вместо этого деньги на депозит. Копить нужно до тех пор, пока ставка депозита перестанет опережать темпы роста цен на жилье, уточнили эксперты.

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