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07:30, 11 ноября 2024Экономика

Экономист назвал выгодное время для открытия вклада

Экономист Лобода рассказал, что выгодно открыть вклад с 20 по 30 декабря
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянам стоит успеть открыть вклад в третьей декаде декабря — с 20 по 30 числа, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23 процентов. Об этом заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Лободы, ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23 процентов. По оценке экономиста, цель Центробанка по ключевой ставке к концу 2025 года может составить 8-10 процентов. Следовательно, ставки по вкладам могут находиться примерно на том же уровне.

Специалист подчеркнул, что еще одна причина для открытия вклада в конце декабря — специальные новогодние предложения от банков с повышенными ставками.

Ранее сообщалось, что в России больше 40 процентов работодателей запланировали внеочередную индексацию заработных плат. Оказалось, что 36 процентов из этого числа пойдут на это из-за политики конкурентов, а еще 24 процента надеются таким образом удержать ключевых сотрудников.

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