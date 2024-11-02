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12:47, 2 ноября 2024Экономика

Россиянам пообещали внеочередную индексацию зарплат

Coleman Group: 90 процентов работодателей пересмотрели заработные платы
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России больше 40 процентов работодателей запланировали внеочередную индексацию заработных плат. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные Coleman Group.

Оказалось, что 36 процентов из этого числа пойдут на эти шаги из-за политики конкурентов, а еще 24 процента надеются таким образом удержать ключевых сотрудников.

При этом 6,7 процента опрошенных отложили проведение индексации. Некоторые обосновали это решение санкциями, а некоторые — тем, что в 2023 году имела место двойная индексация. Кроме того, у отдельных работодателей на это не хватит бюджета.

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Кстати, почти 60 процентов тех, кто провел индексацию заработной платы, смогли сделать это, оставаясь в рамках бюджета. Почти 40 процентов вышли за эти лимиты. Часть (30 процентов) таких работодателей объяснили случившееся ростом зарплатных предложений на рынке. Кроме того, свою роль здесь сыграли стремление удержать ключевой персонал и высокая инфляция.

Отмечается, что довольны случившейся переиндексацией оказались лишь девять процентов работников.

Ранее сообщалось, что крупные российские компании собрались перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь текущего года.

Также известно, что по итогам первых шести месяцев 2024 года средняя зарплата в IT-сегменте увеличилась на 25 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го.

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