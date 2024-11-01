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06:41, 1 ноября 2024Экономика

Часть крупных компаний перенесет выплаты премий россиянам

Крупный бизнес в России перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Крупные российские компании планируют перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024-го. Об этом сообщает РБК. Таким образом, к ним не будет применяться обновленная система налогообложения, которая начинает действовать с 1 января 2025 года.

Источники в двух крупных компаниях заявили РБК, что бизнес из различных секторов экономики прорабатывает данный вопрос. Председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов отметил, что на данный шаг решились порядка 25-30 процентов компаний.

«Учитывая, что расчет совокупного дохода для НДФЛ также включает в себя суммы премий, руководство компаний задумывается о том, чтобы перенести выплату премий на 2024 год как один из способов механизма компенсации "недополученного дохода на руки"», — указала директор направления налоговой экспертизы консалтинговой компании «НЭО» Екатерина Кашина.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев сообщил, что по итогам первой половины 2024 года средняя зарплата в российской IT-сфере выросла на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.

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