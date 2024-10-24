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20:32, 24 октября 2024Экономика

В России назвали отрасль с ростом зарплат на 25 процентов

Глава Минцифры Шадаев: средняя зарплата в IT-сфере выросла на 25 % в январе-июне
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По итогам первой половины 2024 года средняя зарплата в российской IT-сфере выросла на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

За отчетный период, как уточнил руководитель ведомства, заметно выросла и численность российских IT-специалистов. В январе-июне показатель увеличился на 12 процентов год к году. В свою очередь, рост отгрузки, реализации решений, продуктов, программ и услуг в этой отрасли составил 63 процента, резюмировал Шадаев.

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В то же время ранее рекрутер IT-аутсорсинговой компании ITQuick Елена Куклина заявила о выравнивании зарплат российских программистов. По ее словам, в названной отрасли стали пропадать сверхвысокие зарплаты и корпоративная гиперопека.

Оказалось, что очень высокие оклады руководители подобных компаний больше не в силах предоставлять ведущим специалистам. Речь идет, в частности, о зарплатных предложениях в 700 тысяч рублей в месяц для Java или Python-разработчика уровня senior или техлида. При этом проблема нехватки квалифицированных работников в этой отрасли за последнее время никуда не делась, резюмировала Куклина.

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      Анатолий Акулов
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