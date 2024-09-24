В России заявили об исчезновении сверхвысоких зарплат в IT-отрасли

ITQuick: зарплаты более 700 тысяч рублей в IT-отрасли стали исчезать

В России стали исчезать сверхвысокие зарплаты и корпоративная гиперопека в IT-отрасли. Об этом заявила рекрутер IT-аутсорсинговой компании ITQuick Елена Куклина (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, в последние годы отрасль столкнулась с рядом новых вызовов, среди которых — кадровый дефицит и несоответствие ожиданий между компаниями и кандидатами. Рынок всегда отличался высоким спросом на квалифицированных специалистов, а сейчас проблема усугубилась — рекрутерам приходится более активно искать сотрудников.

При этом если раньше опытные разработчики могли получать несколько предложений от разных компаний в течение недели, теперь им самим приходится тщательнее относиться к поиску работы: выкладывать резюме и следить за объявлениями. Во многом это связано с тем, что многие компании теперь не могут позволить себе высокие зарплаты для ведущих специалистов, как, например, 700 тысяч рублей в месяц за Java или Python-разработчика уровня senior или техлида.

Одной из главных проблем также стало несоответствие между ожиданиями работодателей и реальными навыками кандидатов. Компании стремятся привлечь квалифицированных специалистов за меньшие деньги, при этом конкуренция на работников низшего уровня огромная, а сильных кандидатов на позиции middle не хватает, и их навыки не дотягивают до ожидаемого уровня.

Еще одной тенденцией на рынке стало отсутствие корпоративной гиперопеки. Не все сотрудники склонны к активному взаимодействию с коллективом — некоторые предпочитают работать в более обособленной атмосфере.

«Слишком сильное внимание со стороны HR может привести к тому, что специалист почувствует себя не квалифицированным работником, а воспитанником детского сада», — пояснила Куклина.

Ситуация на российском рынке труда в IT-сфере, считающейся одной из ключевых для национальной экономики, является непредсказуемой. Об этом заявила глава рекрутинга системного интегратора по информационной безопасности «Бастион» Альбина Семушкина. Сейчас в сегменте наблюдается дефицит наиболее опытных специалистов, то есть «сеньоров». Однако общая нехватка кадров в стране не позволяет полностью удовлетворить активный интерес со стороны руководителей отечественных компаний.