Греф заявил о резком сокращении «матрасно-подушечных» денег россиян

Глава Сбербанка Греф: накопления россиян за год сократились примерно на 20 %

За год суммарный объем «матрасно-подушечных» накоплений россиян сократился примерно на 20 процентов. О резком снижении подобных сбережений граждан заявил глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит РБК.

Он также отметил «радикальное» изменение финансового поведения россиян за отчетный период. На этом фоне объемы накоплений, хранящихся дома «под подушками и матрасами», по оценке Грефа, упали до исторического минимума. В 2024 году главным ориентиром для россиян стали депозиты. «Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты», — резюмировал глава Сбербанка.

Греф добавил, что за последнее время россияне стали вести себя более рационально в финансовом плане. Хранение денежных средств в банковских вкладах в настоящее время позволяет гражданам получать высокие проценты и зарабатывать. «Жадностью я бы это (финансовое поведение россиян — прим. «Ленты.ру») не называл, но рациональность у людей достаточно высокая», — заключил он.

Ранее Греф заявил об отсутствии весомых предпосылок для существенного ослабления курса рубля к доллару в среднесрочной перспективе. Согласно его ожиданиям, к концу следующего года курс американской валюты будет находиться в районе 112-115 рублей. «Равновесным» же курсом с учетом инфляции, по мнению главы Сбербанка, является коридор 100-105 рублей за доллар.