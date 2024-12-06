Греф оценил вероятность сильного ослабления рубля

Греф: мы не видим пространства для существенного ослабления рубля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не наблюдает пространства для серьезного ослабления российской валюты. Его процитировало ТАСС.

По мнению Грефа, к концу 2025 года доллар будет стоить 112-115 рублей, но в настоящее время никаких сюрпризов не ожидается.

«Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции — 100-105 рублей за доллар», — напомнил Греф.

Ранее, утром 6 декабря, курс доллара опускался ниже 100 рублей. На минимуме его межбанковское значение составляло 99,5 рубля. Чуть позже оно выросло до 100,13 рубля.

До этого министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что скоро ситуация с курсом рубля стабилизируется. На это, по его мнению, уйдет одна-две недели.

В Минфине надеются, что российская валюта вернется к плановым значениям на уровне 96-97 рублей за доллар.