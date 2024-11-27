Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях превысила ключевую ставку ЦБ

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 21,56 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября достигла 21,56 процента, превысив таким образом ключевую ставку ЦБ РФ. Актуальные данные привел на своем сайте регулятор.

В конце июня ставки уже уравнивались на уровне 16 процентов, а в середине октября средняя ставка обгоняла с показателем 19,65 процента ключевую ставку, составлявшую тогда 19 процентов. После этого Центробанк вновь поднял ее, а спустя три декады средняя ставка опять превысила ключевую более чем на 0,5 процента.

Сейчас показатель, который практически беспрерывно растет с середины апреля, увеличился по сравнению с началом ноября на 0,65 процентных пункта и поднялся выше 21 процента.

При определении средней максимальной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом Банк России не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.