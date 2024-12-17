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12:57, 17 декабря 2024Экономика

Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки

Экономист Разуваев: ключевая ставка снизится к концу 2026 года
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Рынок ждет повышения ключевой ставки на заседании Центрального Банка (ЦБ) России в эту пятницу, 20 декабря, до 23 процентов, сообщил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим прогнозом и сообщил, когда ожидать снижения показателя.

Ранее крупнейшие российские банки начали увеличивать ставки по вкладам накануне заседания Центробанка по вопросу ключевой ставки.

«Рынок ждет 23 процента, я тоже [прогнозирую повышение] до 23. Мое мнение, что может быть и 21, и 22. Почему? Потому что лобби заемщиков очень-очень сильное. Если вдруг ЦБ ставочку понизит меньше, чем на 23, то можно ожидать взрывной рост фондового рынка. Я полностью согласен, что это абсолютно сжатая пружина, прежде всего, из-за ставки, из-за геополитики. Вообще, ничего трагичного, страшного нету в плане "ключа". Ставка будет снижаться. За последний месяц я сформировал портфель акций с прицелом на конец 26-го года, потому что я считаю, что ЦБ прав и через два года "ключ" будет где-то процентов 12 и, конечно, акции подорожают», — рассказал экономист.

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Подъем ставок по банковским вкладам он назвал традиционным для второй половины декабря, объяснив, что в этот период они повышаются вне зависимости от ключевой ставки. Речь идет о новогодних и рождественских предложениях.

Ранее аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний заявили РБК, что ЦБ повысит ключевую ставку с 21 до 23 процентов годовых. Аналогичным прогнозом поделились около двух третей (16 из 23) опрошенных «Ведомостями» экспертов.

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