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09:37, 17 декабря 2024Экономика

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам

Перед заседанием Центробанка крупнейшие банки начали поднимать ставки по вкладам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Крупнейшие российские банки начали готовиться к повышению ключевой ставки Центробанка, которое может произойти на заседании в эту пятницу, 20 декабря. Они увеличивают ставки по вкладам, причем в ряде случаев даже выше ее ожидаемого уровня, пишет «Коммерсантъ».

Большинство аналитиков полагают, что регулятор поднимет ставку с 21 до 23 процентов, но Альфа-банк поднял до 24 процентов ставки по депозитам на сроки девять месяц, один год и три года, а также по накопительным счетам.

Правда, речь идет о только о «новых» деньгах, то есть такие условия предоставят тем клиентам, у которых не было вкладов и накопительных счетов, или тех, кто не хранил средства в банке в последнее время.

Сбербанк в начале недели поднял ставки по накопительным счетам до 18 процентов годов в первые три месяца при выполнении ряда условий.

ВТБ с 17 декабря повысил ставки по краткосрочным вкладам в рублях. С «новых» денег можно получить 23,7 процента годовых при размещении средств на три месяца и 24 процента — на полгода. Текущие клиенты могут получить 22,7 и 23 процента годовых.

Зампред правления ВТБ Георгий Горшков подтвердил, что в банке ожидают существенного роста ставки на ближайшем заседании, поэтому заблаговременно увеличивают ставки.

На прошлой неделе главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не исключила, что инфляция в России по итогам года достигнет 10 процентов. По ее мнению, такая динамика может заставить ЦБ поднять ставку до 24 или даже 25 процентов уже на декабрьском заседании.

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