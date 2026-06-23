Foreign Policy: США отказывались критиковать Россию по просьбе Европы

Власти США отвечали отказом на просьбы европейских союзников критиковать Россию, чтобы не навредить мирным переговорам. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Foreign Policy.

Утверждается, что такой ответ Вашингтона последовал после просьбы европейцев осудить одно действий РФ в рамках боевых действий на Украине. Издание не уточняет, о каком именно действии Москвы шла речь.

Издание подчеркивает, что в последнее время США склоняются в сторону более проукраинской риторики, однако многие высказывания представителей американской администрации, включая и самого президента Дональда Трампа, все еще имеют нейтральный оттенок.

Ранее Трамп заявил, что мировые лидеры допустили ошибку, не сохранив формат G8 с участием России. По его мнению, этот шаг мог бы предотвратить конфликт на Украине.