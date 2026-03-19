Раскрыто решение для открывшего огонь по российским полицейским мужчины

Суд арестовал до 16 мая открывшего огонь по полицейским в Крыму мужчину

В Крыму арестовали открывшего огонь из ружья по полицейским 49-летнего жителя Джанкойского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета (СК) России по региону и Севастополю Ольгу Постнову.

Обвиняемый заключен под стражу до 16 мая.

Ранее сообщалось, что фигурант открыл стрельбу по прибывшим к его дому полицейским и ранил четверых правоохранителей. Раненым силовикам оказана своевременная медицинская помощь, их жизни вне опасности. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательстве на жизнь представителя власти»).