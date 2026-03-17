10:35, 17 марта 2026

СК: Житель Крыма открыл стрельбу по полицейским и ранил четырех силовиков
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Житель Джанкойского района открыл стрельбу по прибывшим к его дому полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Крыму и городу Севастополю.

Стрелок ранил четырех силовиков. Он задержан.

По данным ведомства, 16 марта на основании постановления Джанкойского суда к дому 49-летнего жителя села Стефановка Джанко приехали замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Однако хозяин дома открыл по ним стрельбу из ружья, а затем с помощью зажигательной смеси поджег свой автомобиль и попытался сжечь жилище. Его обезвредили оперативно прибывшие полицейские при силовой поддержке подразделения Росгвардии СОБР «Халзан».

Раненым силовикам оказана своевременная медицинская помощь, их жизни вне опасности. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательстве на жизнь представителя власти»). Следователи намерены выяснить источник происхождения ружья, контакты и связи подозреваемого, а также расследовать случаи домашнего насилия в семье задержанного. Решается вопрос о его аресте.

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Украину предупредили об опасных последствиях войны на Ближнем Востоке

    Раскрыта неочевидная причина ухудшения работы мозга в среднем возрасте

    Стало известно о серьезной угрозе для американской экономики

    Мужчина открыл стрельбу по российским полицейским

    Врач описала идеальный кал

    Полиция задержала сообщницу расправившегося с предпринимательницей футболиста

    В Иране высказались о будущем Ормузского пролива

    Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу в честь своего 103-летия

    Боец ВСУ бросил раненую женщину со словами «кто бы мне помог»

    Все новости
