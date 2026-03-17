Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

Подстреленный ревнивцем в Красноярске был ВРИО начальника полиции Енисейска

Тяжелораненный мужчина в Красноярском крае оказался связан с правоохранительными органами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подполковник Сергей Ятченя, подстреленный ревнивцем, занимал должность временно исполняющего обязанности (ВРИО) начальника полиции Енисейска. Он служил заместителем начальника по оперативной работе и руководил уголовным розыском, но вышел на пенсию.

Экс-полицейский получил пулю в плечо. Сейчас он больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Под новостью о его ранении в соцсетях появился комментарий «Сергея вашего добью».

Уже задержан 53-летний стрелок после расправы над супругой и покушения на ее нового сожителя. В понедельник, 16 марта, мужчина изрядно выпил, в порыве ревности взял карабин и направился в дом по улице Ленинградской села Озерного, где проживала его жена. Войдя в жилище, ревнивец устроил бойню — выстрелил несколько раз из карабина в супругу и ее нового избранника. После он вернулся к себе домой и попытался свести счеты с жизнью.

Он и соперник госпитализированы. При этом женщину спасти не удалось.