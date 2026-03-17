09:36, 17 марта 2026

Ревнивый россиянин не пережил расставания с женой и устроил бойню

В Красноярском крае ревнивый россиянин расстрелял жену и ее нового мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ

В Красноярском крае задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над супругой и покушении на ее нового сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина и его 52-летняя супруга хоть и оставались в браке, но около года назад расстались, и женщина начала жить с новым возлюбленным. В понедельник, 16 марта, мужчина изрядно выпил, в порыве ревности взял карабин и направился в дом по улице Ленинградской села Озерного, где проживала его жена.

Войдя в жилище, ревнивец устроил бойню — выстрелил несколько раз из карабина в свою жену и ее нового мужчину. После он вернулся к себе домой и попытался свести счеты с жизнью. В результате ЧП женщину спасти не удалось, оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Ранее в Москве вынесли приговор Андрею Бенгарду, который сжег свою бывшую жену.

