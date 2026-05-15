12:16, 15 мая 2026

Главная функция ипотеки потерпела крах

Риелтор Зобнина: Ипотека в Москве больше не делает покупку жилья доступной
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ипотека в Москве перестала делать покупку жилья доступной для массового спроса. О крахе главной функции ипотеки «Газете.Ru» рассказала риелтор Юлия Зобнина.

В настоящее время покупатели берут кредит в среднем 20-25 процентов от стоимости квартиры, при этом раньше ипотека покрывала до 80 процентов всей суммы и выступала финансовой опорой для россиян. Теперь же покупатель сначала должен самостоятельно вложить довольно крупную сумму, а уже потом использовать ипотеку как вспомогательный фактор.

Кредит в настоящее время выдается более точечно, а на рынок выходит все больше россиян, для которых покупка жилья — это способ перераспределить активы. Модель с покупкой жилья в Москве с целью сдавать ее, перекрывая ипотечные платежи арендой, фактически исчезла — высокие ставки делают ее экономически неустойчивой. Покрывать платежи арендой получится только при крупном первоначальном взносе — от 50 процентов и выше.

К тому же, растут сроки окупаемости жилья. «Если раньше инвестиционная квартира могла выйти "в ноль" за 10-12 лет, то сейчас этот горизонт в ряде сегментов увеличивается до 15-20 лет, что значительно снижает интерес частных инвесторов», — констатировала эксперт.

В будущем при снижении ставки массового возвращения покупателей с минимальным первоначальным взносом не произойдет, уверена специалист. В основном квартиры продолжат покупать инвесторы.

Ранее стало известно, что средний срок ипотеки на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах России приблизился к предельному лимиту в 30 лет.

