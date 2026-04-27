Россиян призвали срочно купить квартиру

Риелтор Перескокова: Россиянам нужно срочно покупать квартиры, цены не снизятся

Россиянам нужно как можно скорее купить квартиры, так как цены на жилье в стране не снизятся. К этому в беседе с НСН призвала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Таким образом специалист прокомментировала данные издания Baza, которое ранее сообщило, что до конца этого года цены на новостройки в РФ упадут на 30 процентов на фоне снижения спроса. Перескокова указала, что такие утверждения некорректны и сбивают граждан с толку.

«Нет ни одной причины для этого [снижения цен]. Такие заявления только вредят людям, поскольку они ждут какого-то падения и продолжают платить аренду, а недвижимость только дорожает. Не было ни одного такого периода ни на вторичном рынке, ни где-либо еще. Лучшая дата для покупки недвижимости — это сегодня», — подчеркнула она.

