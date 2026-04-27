Россиян призвали срочно купить квартиру

15:52, 27 апреля 2026Экономика

Риелтор Перескокова: Россиянам нужно срочно покупать квартиры, цены не снизятся
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам нужно как можно скорее купить квартиры, так как цены на жилье в стране не снизятся. К этому в беседе с НСН призвала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Таким образом специалист прокомментировала данные издания Baza, которое ранее сообщило, что до конца этого года цены на новостройки в РФ упадут на 30 процентов на фоне снижения спроса. Перескокова указала, что такие утверждения некорректны и сбивают граждан с толку.

«Нет ни одной причины для этого [снижения цен]. Такие заявления только вредят людям, поскольку они ждут какого-то падения и продолжают платить аренду, а недвижимость только дорожает. Не было ни одного такого периода ни на вторичном рынке, ни где-либо еще. Лучшая дата для покупки недвижимости — это сегодня», — подчеркнула она.

Ранее россиянам назвали минимальные ставки по ипотеке в 2026 году как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Найдено снижающее уровень сахара в крови природное средство

    Финляндия решила расширить выпуск дронов для ВСУ

    Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

    Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

    Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

    Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

    В России оценили передачу танка Abrams КНДР

    Раскрыты новые подробности о разрушениях после массированного удара ВСУ по Севастополю

    Бывший муж Лерчек лишился почти миллиарда рублей

    Все новости
