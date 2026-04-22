Россиянам назвали минимальные ставки по ипотеке в этом году

Инвестор Виноградов: В 2026 году минимальные ставки по ипотеке снизятся до 15 %

Минимальные ставки по рыночной ипотеке в 2026 году снизятся до 15 процентов годовых. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился гендиректор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

До такого уровня ипотечные ставки опустятся на рынке новостроек. На вторичном рынке, как ожидает эксперт, минимальные ставки составят 13-14 процентов. При оптимистичном развитии событий можно ждать снижения ставок до 11-12 процентов, но возвращение к комфортным 10-12 процентам, по мнению Виноградова, выглядит неправдоподобно. Предвидя снижение ставок, инвестор советует пока воздержаться от оформления ипотеки — брать кредит сегодня стоит лишь в крайнем случае либо при особо выгодных индивидуальных условиях.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев спрогнозировал, при какой ключевой ставке можно рассчитывать на полноценное восстановление ипотечного рынка в стране. Надеяться на это стоит только, когда ставка опустится ниже 12 процентов годовых.