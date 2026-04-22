10:42, 22 апреля 2026Экономика

Названо условие для восстановления рынка ипотеки в России

Банкир Щавелев: Рынок ипотеки в России восстановится при ставке ниже 12 %
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полноценное восстановление рынка ипотеки в России возможно в случае снижения ключевой ставки ниже 12 процентов годовых. Такое условие в беседе с агентством РИА Новости допустил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.

Именно такой уровень ключевой ставки, по мнению банкира, сделает размер переплаты по стандартному сроку в 30 лет приемлемым. Согласно прогнозам Щавелева, в 2026 году льготные программы кредитования продолжат доминировать на рынке, спросом прежде всего будет пользоваться семейная ипотека. Доля рыночной ипотеки при этом будет постепенно расти и в этом году составит около 20-25 процентов.

Ранее в Совете Федерации предрекли улучшение ситуации с ипотекой в ближайшие пару лет. За это время россияне смогут подкопить деньги и дождаться снижения ставки. Только к концу 2026 года ее уровень должен опуститься ниже 15 процентов. Аналогичный срок называют и в институте развития «Дом.РФ».

