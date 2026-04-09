Россиянам пообещали более выгодную ипотеку

Сенатор Уваркина: Условия по ипотеке в России улучшатся в ближайшие 2 года

Условия по ипотеке в России улучшатся для заемщиков в ближайшие один-два года. Об этом заявила член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина, передает ТАСС.

Сенатор объяснила это тем, что рынок начинает нормализироваться. Она посоветовала тем, кто не попадает под льготные программы, дождаться снижения ставки и подкопить деньги вместо того, чтобы брать кредит сейчас под 20 процентов годовых. Согласно прогнозам, к концу 2026 года ставки по рыночной ипотеке могут опуститься ниже 15 процентов.

Парламентарий также рекомендовала россиянам рассмотреть покупку вторичного жилья вместо новостроек, цены на которые продолжают расти. По ее словам, среди вторички можно найти объекты с дисконтом, особенно когда ставки начнут снижаться. «Также рекомендую активнее присмотреться к индивидуальному жилищному строительству. Возведение собственного дома часто обходится дешевле покупки квартиры», — добавила Уваркина.

Ранее финансист Дмитрий Трепольский заявил, что в ближайшее время новостройки в России могут подешеветь. По его словам, в мае первичное жилье будет продаваться на два-три процента дешевле.