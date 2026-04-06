14:11, 6 апреля 2026Экономика

В России предрекли спад цен на новостройки

Финансист Трепольский: В мае новостройки будут продаваться на 3 процента дешевле
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Жилье в российских новостройках скоро начнет дешеветь. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Коррекция цен в сегменте, как предполагает финансист, начнется в мае и резкой не будет. Дело в том, что в мае традиционно меньше продаж из-за праздников. В связи с этим номинальные цены в прайс-листах поднимутся на инфляционный 0,5-1 процент, однако в действительности цены будут только снижаться — за счет агрессивных маркетинговых акций, к примеру, скидок на остатки или «паркинг в подарок» первичные лоты могут потерять в стоимости 2-3 процента, уверен Трепольский.

Так, однокомнатные квартиры к маю могут подешеветь в среднем до 6,8-7,5 миллиона рублей. В Москве цены на «однушки» снизятся до 14,5-16,5 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге — до 8,8-10,5 миллиона. Двухкомнатные квартиры в новостройках будут стоить порядка 9,5-11 миллиона рублей в регионах, 22-26 миллионов в Москве и 14-17,5 миллиона в Петербурге. Покупка трехкомнатной обойдется в среднем в 13-15,5 миллиона рублей в регионах, 32-38 миллионов в Москве и 20-25 миллионов в городе на Неве.

Прежде всего росту цен на первичном рынке будет препятствовать критически низкий объем доступной ипотеки. Кроме того, поднимать ценник не позволит стагнация продаж. Однако и обвалить цены девелоперам не дают обязательства по эскроу-счетам и высокая себестоимость строительства. Ввиду этих факторов май, по словам Трепольского, будет скорее временем ценового плато, чем обвала. При этом интерес к ликвидным малометражкам не угаснет — к маю могут активизироваться те покупатели, кто последние полтора года хранил деньги на депозитах.

Ранее эксперт предрек снижение цен на готовое жилье. В мае, по расчетам финансиста, стоимость сделок на рынке «вторички» может снизиться на 1,5-2 процента.

