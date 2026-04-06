Назван срок снижения ставок по ипотеке

Дом.РФ: Ставки по рыночной ипотеке опустятся ниже 15 % в начале 2027 года

Ставки по рыночной ипотеке в России опустятся ниже 15 процентов годовых в 2027 году. Такой прогноз дали специалисты компании «Дом.РФ», передает РИА Новости.

«При сохранении текущей траектории смягчения кредитно-денежной политики рыночные ставки по ипотеке опустятся ниже психологической отметки в 15 процентов (при ключевой 12-13 процентов) уже в конце текущего — начале следующего года», — рассказали эксперты.

Отмечается, что средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки в начале апреля составила 19,93 процента, впервые с июля 2024 года опустившись ниже 20 процентов. С начала года показатель потерял 1,32 процентного пункта (п.п.). Ставка также снизилась на вторичном рынке — до 19,61 процента, минус 1,62 п.п. с начала года.

Ранее финансист Дмитрий Трепольский спрогнозировал, что в ближайшее время новостройки в России могут подешеветь. По его словам, в мае жилье будет продаваться на 2-3 процента дешевле нынешних цен.