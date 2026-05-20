Зеленский высказался за привлечение Европы к диалогу с США и Россией

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечение Европы к диалогу по урегулированию украинского конфликта было бы правильным. Заявление главы государства опубликовало УНИАН в Telegram.

«Если в ближайшие недели удастся возобновить конструктивный трехсторонний диалог и привлечь к нему европейцев, это будет правильным результатом», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, у Киева были хорошие контакты с США как по вопросам безопасности, так и по дипломатическим вопросам, касающимся России. Зеленский подчеркнул, что республика готова к дальнейшим шагам для возобновления такого формата взаимодействия.

Наряду с этим Зеленский заявил, что Киев готовит ответ на якобы готовящееся наступление России с территории Белоруссии. Глава республики также поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии.

