19:42, 20 мая 2026

Найден способный очищать кишечник от нанопластика продукт

Екатерина Графская

Фото: Nungning20 / Shutterstock / Fotodom

Южнокорейские ученые обнаружили в кимчи бактерию, способную связывать нанопластик в кишечнике и ускорять его выведение из организма. Исследование опубликовано в журнале Bioresource Technology (BT).

Речь идет о молочнокислой бактерии Leuconostoc mesenteroides CBA3656, выделенной из традиционного корейского блюда кимчи. Нанопластик — это чрезвычайно мелкие частицы пластика, в сотни раз тоньше человеческого волоса. Они попадают в организм вместе с водой, морепродуктами, солью и другой пищей и могут накапливаться в тканях.

В лабораторных тестах бактерия связывала до 87 процентов нанопластика даже при разных температурах и уровнях кислотности. В условиях, имитирующих человеческий кишечник, эффективность оставалась высокой — около 57 процентов. Анализ показал, что частицы пластика прикреплялись к поверхности бактерии и затем могли выводиться естественным путем.

Эксперименты на мышах подтвердили эффект: у животных, получавших бактерию, нанопластик активнее выводился с калом. Авторы считают, что в будущем такие пробиотики могут использоваться для снижения накопления микропластика в организме, однако для подтверждения пользы у людей потребуются дополнительные исследования.

Ранее стало известно, что употребление кимчи подавляет чрезмерные воспалительные реакции.

