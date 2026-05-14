Российские врачи вшили руку пациента в живот ради восстановления сосудов после травмы

В Пятигорске врачи вшили руку пациента в живот, чтобы спасти ее от ампутации

В Пятигорске травматологи вшили кисть пациента в брюшную полость, чтобы спасти руку после серьезной травмы. Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу городской больницы.

Инцидент произошел, когда на руку мужчины упала тяжелая бетонная плита, содрав почти всю кожу. Чтобы спасти конечность и избежать инфекции, врачи городской клинической больницы Пятигорска пошли на нестандартный шаг: они создали в животе пациента так называемый карман и поместили туда поврежденную кисть. В брюшной полости создаются идеальные условия для роста новых тканей и сосудов. Пациенту придется прожить так несколько недель.

Мужчине уже разрешили аккуратно шевелить пальцами, чтобы разрабатывать их. Поле периода восстановления врачи высвободят руку и проведут пересадку кожи. Сама операция по вшиванию конечности в живот — классический, хотя и шокирующий для непосвященных метод, позволяющий нарастить новую кожу на месте обширных травм. В больнице Пятигорска подчеркнули, что это помогло спасти руку и избежать ампутации.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке медики Краевой детской клинической больницы № 1 спасли малыша с редкой патологией — врожденным синдромом Ледда. Данный синдром характеризуется неправильным расположением кишечника, орган поворачивается и фиксируется в утробе.