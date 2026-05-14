Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:20, 14 мая 2026Моя страна

Российские врачи вшили руку пациента в живот ради восстановления сосудов после травмы

В Пятигорске врачи вшили руку пациента в живот, чтобы спасти ее от ампутации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Пятигорске травматологи вшили кисть пациента в брюшную полость, чтобы спасти руку после серьезной травмы. Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу городской больницы.

Инцидент произошел, когда на руку мужчины упала тяжелая бетонная плита, содрав почти всю кожу. Чтобы спасти конечность и избежать инфекции, врачи городской клинической больницы Пятигорска пошли на нестандартный шаг: они создали в животе пациента так называемый карман и поместили туда поврежденную кисть. В брюшной полости создаются идеальные условия для роста новых тканей и сосудов. Пациенту придется прожить так несколько недель.

Мужчине уже разрешили аккуратно шевелить пальцами, чтобы разрабатывать их. Поле периода восстановления врачи высвободят руку и проведут пересадку кожи. Сама операция по вшиванию конечности в живот — классический, хотя и шокирующий для непосвященных метод, позволяющий нарастить новую кожу на месте обширных травм. В больнице Пятигорска подчеркнули, что это помогло спасти руку и избежать ампутации.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке медики Краевой детской клинической больницы № 1 спасли малыша с редкой патологией — врожденным синдромом Ледда. Данный синдром характеризуется неправильным расположением кишечника, орган поворачивается и фиксируется в утробе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    Американский фондовый рынок обновил исторический рекорд

    Желавший вернуть жену россиянин заработал три уголовные статьи

    Apple вступилась за Android

    Evolute представил россиянам новый электрический кроссовер

    МВФ назвал главные проблемы мировой экономики

    Холостяк поместил себя на билборд и нашел жену

    В российском Минфине рассказали о преимуществах искусственного интеллекта

    Российский подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела

    В России рассказали о взаимоотношениях с Киргизией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok