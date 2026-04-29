Моя страна
11:10, 29 апреля 2026

Во Владивостоке врачи спасли малыша с редкой патологией кишечника

Во Владивостоке медики спасли малыша с врожденным синдромом Ледда
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Ivanov IL / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке медики Краевой детской клинической больницы № 1 спасли малыша с редкой патологией — врожденным синдромом Ледда. Об этом пишет «КП — Владивосток».

Данный синдром характеризуется неправильным расположением кишечника, орган поворачивается и фиксируется в утробе. Дети с подобной патологией рождаются довольно редко, однако неизменно подобные случаи требуют врачебного вмешательства.

Операция прошла успешно. Хирург сумел развернуть кишечник, устранив его непроходимость. Уже через сутки после операции организм малыша смог полноценно функционировать. Ребенка перевели в неонатальное отделение, дальнейший осмотр также подтвердил отсутствие патологии.

Ранее в Алтайском крае медики спасли проглотившего десяток магнитов мальчика. Благодаря оперативному вмешательству врачей все предметы были успешно извлечены из желудка ребенка.

