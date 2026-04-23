16:59, 23 апреля 2026

В Алтайском крае медики спасли проглотившего десяток магнитов мальчика

В Барнауле хирурги извлекли из ЖКТ школьника десять магнитных шариков и цепочку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Алтайском крае врачи краевой больницы провели операцию восьмилетнему мальчику, который проглотил десяток магнитных шариков и металлическую цепочку. Об этом сообщает пресс-служба Детской городской клинической больницы № 7 Барнаула.

Школьник из Крутихинского района увлекся игрой с магнитными шариками и проглотил их. Через несколько дней с сильными болями в животе и рвотой его доставили в больницу Камня-на-Оби, а затем перевели в Барнаул. Медики приняли решение не медлить. Рентген показал, что десять магнитных шариков сцепились между желудком и двенадцатиперстной кишкой, а вместе с ними застряла и цепочка от брелока.

Заведующая детским отделением гнойной хирургии Нина Мамонтова пояснила, что хирурги сразу выбрали открытую операцию — лапаротомию, решив не тратить время на малоинвазивные проколы. Врачи рассекли желудок, извлекли шесть шариков и цепочку. Остальные четыре магнита нашли в двенадцатиперстной кишке: их долго подводили к разрезу и доставали с помощью зажимов. Медики спасли ребенка от перфорации ЖКТ и перитонита, отметив, что шарики оказались обычными, а не неодимовыми, иначе разъединить их было бы гораздо сложнее. Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо.

Ранее в городе Балаково Саратовской области врачи экстренно извлекли из пищевода мальчика сувенирную монету. После успешного извлечения монета была измерена — ее диаметр составил почти три сантиметра.

