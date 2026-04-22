Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:45, 22 апреля 2026

В Саратовской области врачи спасли проглотившего монету мальчика

В Балаково врачи спасли мальчика, проглотившего сувенирную монету
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Руслан Яроцкий / Globallookpress.com

В городе Балаково Саратовской области врачи экстренно извлекли из пищевода мальчика сувенирную монету. Об этом сообщает Telegram-канал Балаковской городской клинической больницы.

В педиатрическое отделение больницы поступил восьмилетний пациент с инородным телом в пищеводе. Оказалось, что мальчик проглотил монету, которую выдают на сдачу в одной из популярных торговых сетей. Ребенка отправили на срочную эндоскопическую операцию. Опытный эндоскопист с помощью высокотехнологичного оборудования извлек монету без единого разреза при помощи манипулятора на гастроскопе.

После успешного извлечения монета была измерена — ее диаметр составил почти три сантиметра. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Врачи напоминают родителям: мелкие предметы и монеты следует хранить в недоступных для детей местах, а при проглатывании — немедленно обращаться за помощью. Посторонний предмет в пищеводе может вызвать отек и повреждение стенки пищевода, а также привести к тяжелому воспалению или даже разрыву тканей.

Ранее сообщалось, что хирурги двух больниц Приморья спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, или «банкетным пищеводом». 52-летнего мужчину в тяжелом состоянии привезли поздно ночью во Владивостокскую клиническую больницу № 4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok