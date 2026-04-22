В Саратовской области врачи спасли проглотившего монету мальчика

В Балаково врачи спасли мальчика, проглотившего сувенирную монету

В городе Балаково Саратовской области врачи экстренно извлекли из пищевода мальчика сувенирную монету. Об этом сообщает Telegram-канал Балаковской городской клинической больницы.

В педиатрическое отделение больницы поступил восьмилетний пациент с инородным телом в пищеводе. Оказалось, что мальчик проглотил монету, которую выдают на сдачу в одной из популярных торговых сетей. Ребенка отправили на срочную эндоскопическую операцию. Опытный эндоскопист с помощью высокотехнологичного оборудования извлек монету без единого разреза при помощи манипулятора на гастроскопе.

После успешного извлечения монета была измерена — ее диаметр составил почти три сантиметра. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Врачи напоминают родителям: мелкие предметы и монеты следует хранить в недоступных для детей местах, а при проглатывании — немедленно обращаться за помощью. Посторонний предмет в пищеводе может вызвать отек и повреждение стенки пищевода, а также привести к тяжелому воспалению или даже разрыву тканей.

