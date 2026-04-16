Российские хирурги спасли пациента с «банкетным пищеводом»

Хирурги двух больниц Приморья спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, или «банкетным пищеводом». Об этом сообщается на странице регионального Минздрава во «ВКонтакте».
Уточняется, что 52-летнего мужчину в тяжелом состоянии привезли поздно ночью во Владивостокскую клиническую больницу № 4. По результатам обследований у него выявили редкую и опасную патологию — такое состояние встречается лишь в нескольких случаях на миллион человек в год. Врачи провели экстренную операцию, устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканей.
Пациента спасла команда специалистов, среди которых были заведующий хирургическим отделением «Дальзаводской» больницы Захар Левин и хирург Владивостокской клинической больницы № 1 Иван Шульга. При выборе дальнейшей тактики лечения врачи проконсультировались с коллегами из Краснодара, Тюмени и других городов России. После операции мужчина чувствует себя хорошо и восстанавливается.
В марте в Якутии врачи вернули к жизни замерзшего на улице мужчину. Температура воздуха тогда составляла 20 градусов мороза.