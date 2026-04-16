Российские хирурги спасли пациента с «банкетным пищеводом»

Хирурги двух больниц Приморья спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода

Хирурги двух больниц Приморья спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, или «банкетным пищеводом». Об этом сообщается на странице регионального Минздрава во «ВКонтакте».

Уточняется, что 52-летнего мужчину в тяжелом состоянии привезли поздно ночью во Владивостокскую клиническую больницу № 4. По результатам обследований у него выявили редкую и опасную патологию — такое состояние встречается лишь в нескольких случаях на миллион человек в год. Врачи провели экстренную операцию, устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканей.

Пациента спасла команда специалистов, среди которых были заведующий хирургическим отделением «Дальзаводской» больницы Захар Левин и хирург Владивостокской клинической больницы № 1 Иван Шульга. При выборе дальнейшей тактики лечения врачи проконсультировались с коллегами из Краснодара, Тюмени и других городов России. После операции мужчина чувствует себя хорошо и восстанавливается.

